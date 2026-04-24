障害者などを狙ってマッチングアプリを使い、ぼったくり営業を繰り返していたとみられるグループが摘発された事件で、警視庁はグループトップの男ら2人を再逮捕しました。再逮捕されたのは、元飲食店経営の井沢武蔵容疑者（24）ら2人です。2人は去年5月ごろ、マッチングアプリで知り合った30代の男性を渋谷のバーに誘い出し、「あなたの対応に時間がかかり、別の客がキャンセルになった」とうそを言い、損害賠償金名目などでおよそ