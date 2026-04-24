高須クリニックの高須克弥院長（81）が24日までにXを更新。日本の医師教育について持論を述べた。高須氏は、「成長機会奪う『ホワイトハラスメント』経験者ほど転職を検討か、問われる職場での接し方」との見出しがつけられた記事を引用し、「成長途中の若い医者は厳しい指導に耐えてどんどん優秀になる。研修医を指導する指導医の多くはハラスメントで非難されるのを恐れて教えない叱らない鍛えないのホワイトハラスメントをし