フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）がコンディション管理の重要性を説いた。第４１回世界獣医師会大会（東京国際フォーラム）の最終日となる２４日には、所属先の渡辺和孝社長とのトークショーに参加。所属先が多くの健康食品を販売している縁などもあり、実現に至ったという。鍵山は自身の体調管理について「特別なことをしているわけではないが、当たり前を積み重ねてい