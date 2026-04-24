【モデルプレス＝2026/04/24】BSフジでは、4月26日13時より音楽サバイバル番組『2026 日韓歌王戦』が独占放送される。【写真】日韓音楽シーン横断する豪華布陣、審査員として集結◆「2026 日韓歌王戦」女性ボーカリスト14人が激突韓国でヒットした音楽サバイバル番組『現役歌王』の女性版、『ゲンエキカオウ〜歌姫〜』。日本国内では3月より放送を開始し、全3回の戦いで選出された「日本代表TOP7」の女性ボーカリストたちが、韓国