【モデルプレス＝2026/04/24】俳優の松坂桃李が主演を務める2027年大河ドラマ（第66作）「逆賊の幕臣」の新たな出演者が解禁された。【写真】松坂桃李主演27年大河ドラマ、新たな出演者◆宮野真守、大河ドラマ初出演日本初の遣米使節として海を渡り、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才。幕末に生きた“ラスト・サムライ”にして、誰よりも早くニッポンの近代化を担った“ファースト・モダン”幕臣・小栗忠順を松坂が演