韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年4月24日、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、韓国出身キム・ヘソン内野手（24）について「不満はない」との評価を与えたと報じた。 「キム・ヘソンは守備を本当にうまくこなしてきた」 ドジャースは22日（日本時間）、敵地オラクル・パークでサンフランシスコ・ジャイアンツと対戦し、1−3で敗れた。 試合は、初回にドジャース先発・山本由伸投