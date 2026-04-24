稲垣莉生 初の写真集「SHEER」が発売決定。絶対的な女性の美しさを大胆披露 アパレルプロデューサー兼人気インフルエンサーとして初の写真集 アパレルブランド「RIELLE RICHE」のプロデューサーであり、YouTuberやモデルとしても絶大な支持を得る稲垣莉生。彼女の初となる写真集が、6月12日に発売される。 稲垣莉生 ©︎kif撮影/東京祐 本作のテ