この先の天気は周期的に変化し、次にまとまった雨となるのは27日(月)となりそうです。週末は西から天気が下り坂で、週明けは東海や関東の沿岸部を中心に雨となり、通勤・通学の時間帯に影響もありそうです。その後もすっきりしない天気が続くため、洗濯や外出のタイミングに注意が必要です。25日(土)は広く晴れる26日(日)は西から天気下り坂25日(土)は北日本付近に中心を持つ高気圧に覆われて、北海道から九州にかけて、広く晴れ