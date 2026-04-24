現地時間の2026年4月23日(木)、Samsungの労働組合が大規模な集会を開き、2026年5月に大規模なストライキを行う可能性を示唆しました。労働組合は賃上げ交渉を行っており、年間営業利益の15％をボーナスとして支給することを求めています。삼성 노조 “상한 폐지해야 DX 보상 확대”…모호한 근거에 ‘&