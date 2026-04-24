【新興国通貨】ドル人民元は6.83台 ドル人民元は今週半ば以降は反発が目立っており、火曜日の6.8140元台から今朝一時6.8378元を付けた。その後少し調整も直近6.8350台推移としっかり。 対円ではドル円の堅調な動きもあって、昨日海外市場で23.402円まで上昇。 CNYJPY23.372USDCNY6.8357