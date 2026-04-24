【新興国通貨】ドルペソは中年米市場で17.466ペソまで上昇=メキシコペソ ドル高が優勢となり、昨日の中南米市場でドルペソは17.33ペソ台から17.466ペソまで上昇。22日の17.2805ペソを安値に上昇基調。イラン情勢などをにらんだドル高が優勢。 対円でもやや上値が重く昨日は9.15円台を付けた。ドル円はしっかりも、対ドルでのペソ安が重石で月曜日以来の安値圏。 mxnjpy 9.1645