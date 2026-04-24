【北欧通貨】対北欧通貨でもドル高優勢=スウェーデンクローナ イラン紛争にらんだドル高の流れは、北欧通貨など流動性の低い通貨に対して、対新興国動揺に入っており、ドルクローナは9.2835を付けた。4月13日以来の高値圏。 対円でもクローナ安となり、昨日17.2198円を付けている。その後少し戻すも、直近17.235円台と安値圏。 USDSEK9.2699SEKJPY 17.2359