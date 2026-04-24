【北欧通貨】対ノルウェーでもドル高、ドルクローネ9.35台を一時回復＝ノルウェークローネ ドル高の流れが水曜日から目立っている。直近売りが目立っていたドルクローネも水曜日の9.2636から反発し、昨日9.3599を付けた。その後は9.33－9.35をコアにもみ合い。 対円では17.10円前後での推移が続く。 USDNOK9.345117.097