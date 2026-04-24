東京午前のドル円は１５９．８０円付近まで強含み。値幅は狭いものの、原油高を背景に円売り・ドル買いが継続している。イランと米国の和平協議が行き詰まっており、ホルムズ海峡の封鎖が長引く見通しであることが原油相場を押し上げている。 ユーロ円は１８６．７５円付近、ポンド円は２１５．２５円付近、豪ドル円は１１４円ちょうど付近まで水準を切り上げた後にやや重くなっている。 MINKABU PRESS