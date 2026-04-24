米株価指数先物下落、トランプはガソリン高止まりを警告 東京時間11:48現在 ダウ平均先物JUN 26月限49357.00（-133.00-0.27%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7145.75（+2.25+0.03%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限27082.25（+148.25+0.55%）