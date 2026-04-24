２４日前引けの日経平均株価は前日比２０３円１７銭高の５万９３４３円４０銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億９４９０万株、売買代金概算は３兆８０８０億円。値上がり銘柄数は４７０、値下がり銘柄数は１０３８、変わらずは６４銘柄だった。 日経平均株価は反発。前日の米株式市場では、ＮＹダウやナスダック指数は反落した。ただ、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は１７日続伸したことから、東京市場も