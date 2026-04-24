秋田朝日放送 山菜採りに出かけたまま行方が分からなくなっていた秋田県仙北市の男性（７７）が無事見つかりました。 警察によりますと、仙北市角館町の男性（７７）は、２３日午後、「コゴミを採りに行ってくる」と言って家を出ましたが夜になっても家に戻らず、妻が警察に通報しました。 浅利さんが乗った車が仙北市西木町の三嶋神社近くで見つかり、２４日朝から警察と消防などが捜索したところ、午前１０時半ごろ無