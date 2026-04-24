秋田朝日放送 秋田市で２３日夜、住宅２軒が焼ける火事があり、火元の男性が軽いやけどをしました。 警察と消防によりますと、２３日午後９時前秋田市金足鳰崎で近くに住む人から「２階建ての住宅が燃えている。火が隣の家にも燃え移りそうだ」と消防に通報がありました。 火は通報からおよそ４時間後に消し止められ、火元の住宅が全焼し、隣の家の一部が焼けました。火元の７４歳の男性が両手に軽いやけどしましたが、