2026年4月20日にAppleのティム・クックCEOがAppleの取締役会長に就任し、2026年9月1日付けでCEOを退任することを発表しました。そんなクック氏が社内ミーティングで自身のキャリアについて語った内容が報じられています。Tim Cook Calls Apple Maps Launch His Biggest Mistake as CEO - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-22/tim-cook-regrets-maps-flub-sees-apple-watch-as-his-proudest-workReport sh