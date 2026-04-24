元ＮＨＫ解説委員でジャーナリスト・岩田明子氏がテレビ出演を報告するとともに、変ぼうした姿を見せた。２４日までに自身のインスタグラムで「今日は『旬感とれたてっ！』にお邪魔させていただきました」とカンテレ系番組に出演。「『黒ちゃん岩ちゃん懐かしニュース喫茶』＃６も放送さらに、美文字講師の萩原季実子先生をお迎えし、美しく見える字のコツを楽しく教えていただきました盛りだくさんの放送回でした」