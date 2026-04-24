11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！現在、東京ディズニーシーでは、開園25周年を記念したアニバーサリーイベント”スパークリング・ジュビリー”が開催中です。新しいイベントが始まったとき、みなさんが一番楽しみに