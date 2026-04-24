元AKB48の篠崎彩奈が、きょう24日発売のグラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜』に登場し、同棲生活をテーマにしたグラビアで新たな魅力を見せている。自然体の表情と大人の色気が交差する内容となっている。【写真】短パンコーデで大胆な太ももラインを披露する篠崎彩奈篠崎は1996年埼玉県生まれ。2024年にAKB48を卒業後は俳優として活動し、ABEMAドラマ『私が獣になった夜』（22年）、映画『囁きの河