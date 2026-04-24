■これまでのあらすじ彼女とはもう無関係だと主張する夫のことを、妻は淡々と受け入れていた。すると夫が「俺を見捨てる気なのか」と言い出す。妻が「もう終わった話でしょ」と言うと、夫は「もっと俺を必死に求めてくれよ！ じゃないと…」と何かを言いかけて…。【夫side STORY】俺は妻と娘が大事です。だから、以前関係があった彼女には、もう連絡はとっていなかったのです。それなのに、まさか派遣でやって来るなんて…。妻も