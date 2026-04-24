俳優の寺島進（62）が23日、自身のXを更新。わが子のための手作り弁当を披露した。【写真】「料理上手スゴ」「最高ですね〜」寺島進が披露した、子どもたちへの“俺流”手作り弁当寺島は「真夜中に目が覚めちまった！笑、、って言うか寝ぼけてるから #矢沢永吉 さんの歌をイヤホンで聴きながら、たまには子供達の弁当つくっちまおーう！」とつづり、弁当は真夜中に手作りしたものだと説明。この日のメニューについて「俺が海