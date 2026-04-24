4月21日（火）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが明かした“人生で避けてきたこと”が注目を集めた。 ©ABCテレビ この日のテーマは「バリエーションを増やしたい！塩鮭」。塩鮭をオシャレにアレンジした「鮭のポワレ アスパラ添え」を辻調理師専門学校の紫藤慧先生から教わった。 ©ABCテレビ 調理の際、ただ焼くだ