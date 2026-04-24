ある真心が戦禍の英雄のメダルを守り、子どもたちの笑顔と貴重な思い出を作った――。東京で桜の満開が宣言されてから約1週間。4月の最初の日曜日に、都内港区にある伝統派空手の皆思道場は午前中から沸き返っていた。2021年東京オリンピックで初採用された空手の男子組手75?級で銅メダルを獲得したウクライナのスタニスラフ・ホルナ氏（37）が、ロシアの侵略を受ける母国を支援するためにチャリティーオークションに出したメダル