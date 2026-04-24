アイス好きにはたまらないイベント「あいぱく Premium TOKYO 2026」が、2026年4月24日から5月6日まで開催されています。会場は東京・西新宿にある新宿住友ビル 三角広場。屋内型イベントのため、天候を気にせず楽しめるのも魅力です。累計来場者数450万人を誇る人気イベントで、今年もGWの思い出づくりにぴったりな内容となっています。おいしさも美しさも兼ね備えてる！●注目のラインアップ紹介・商 ハタケヤマ「十和田10色アイ