【「旬撮GIRL」 Vol.29】 価格：1,980円 【拡大画像へ】 扶桑社は、グラビア写真集「『旬撮GIRL』 Vol.29」より、ちとせよしのさん、神山みれいさん、篠崎彩奈さんの誌面掲載カットを公開した。 「旬撮GIRL」は雑誌「週刊 SPA!」で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ。今回公開されたカットでは、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、