旬を迎えている田上町特産の「タケノコ」。道の駅では直売会が行われ、多くの人が春の味覚を買い求めていました。朝から連なる長蛇の列‥‥‥お目当ては田上町特産の「タケノコ」です。“道の駅たがみ”で行われている「たけのこまつり」。地元の農家が朝早くから収穫し検品後に直接販売するため、新鮮なタケノコを買うことができます。＜買い物客＞「田上のタケノコはアクが少なくておいしい。知り合いも毎年タケノコ料理食べに来