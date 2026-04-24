木村聡志監督の新作映画『バカンスは始まったばかり』が、6月19日より新宿武蔵野館ほかで全国順次公開されることが決定した。 参考：『ばけばけ』で再確認する芋生悠の実力『ソワレ』など名演を堪能できる必見の3作 本作は、『違う惑星の変な恋人』が第36回東京国際映画祭アジアの未来部門へ正式出品、『代々木ジョニーの憂鬱な放課後』が第20回大阪アジアン映画祭コンペティション部門に選出された木村監督の最新作