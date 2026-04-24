“大人のミニフェス”をテーマに、ゆったりとした指定席スタイルで音楽と食が楽しめるイベント『Slow LIVE '26』が、9月より東京、金沢、軽井沢にて開催。また、あわせて第1弾出演者が発表となった。 （関連：『Slow Live '20 Keep Distance』で再確認した“生音で交歓する美しさ”KIRINJI、ハンバート ハンバート出演の一夜をレポート） 東京 池上本門寺公演は、9月4日から9月6日までの3日間、野