岡山県瀬戸内市の弘法寺に伝わる踟（ねり）供養の面などを展示した企画展が、岡山市北区の岡山県立博物館で始まりました。 【写真を見る】極楽浄土への往生を願って人々が身に着けた菩薩の「弘法寺踟供養面」など岡山県立博物館で6月7日まで【岡山】 極楽浄土への往生を願って人々が身に着けた菩薩の面です。岡山県立博物館で始まった「弘法寺踟供養面」です。極楽浄土から阿弥陀如来が亡くなる人を迎えに来る。瀬戸内市牛窓町