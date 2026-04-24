5月4日（月・祝）、幕張メッセ イベントホールにて、『乃木坂46 川粼桜1st写真集 エチュード』（新潮社）が、未収録カットを使用した会場限定ポストカード付きで販売されることが発表された。（崎※たつさき） 【画像】乃木坂46 川崎桜1st写真集、会場限定ポストカード＆収録カット 本書は、川崎にとって初の写真集。フランスのニースとパリの2都市で撮影され、初々しい表情から、撮影