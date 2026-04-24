MOONDROP×『ドールズフロントライン2』のコラボレーションモデルとなる、ANC対応完全ワイヤレス平面駆動型イヤホン『H.I.D.E.404 Klukai』が、4月23日より販売開始されることが発表された。 本製品は、戦術人形シミュレーションRPG『ドールズフロントライン2：エクシリウム』に登場するエリート人形「クルカイ」をモチーフにした完全ワイヤレスイヤホンだ。 コラボ専用カラー