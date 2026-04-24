大江千里が、9枚目となるオリジナルジャズアルバム『HOMEWORK』を6月24日にリリースする。 （関連：世界初の“オンラインジャズフェス”が伝えた音楽の豊かさと奥深さ『JAZZ AUDITORIA ONLINE』を観て） 本作は、2023年の『Class of '88』以来約3年ぶりとなるオリジナルアルバム。自宅で制作したエレクトロなトラックから、ブルックリンのThe Bunker StudioでMatt Clohesy（b）、Ross Pederson（ds）を迎えてレコ