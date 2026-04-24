キャンプ料理3品を前に、最後の「いただきます！」【写真】周囲を笑顔にする、仲良し姉弟！約2年間ありがとうございました！2人で仲良く作った3品を味わいながら、スペシャルBBQを締めくくります。小山：ほら食べるよ！みき、早く座って。みきママ：はいはい！まずは「スペアリブ風BBQ」からね。一緒にチーズフォンデュしよっ！熱々チーズにワクワク伸び〜るチーズに大興奮小山：（チーズが伸びて）ひゃあ〜！みきママ：ひゃあ