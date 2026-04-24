キョロキョロしている「はなちゃん・まるちゃん」（⇒次へ）【画像を見る】「犬ってこんな顔するの？」誰もが驚いた豆柴の全力の笑顔好きな人に会うと自然と笑顔になってしまうのは、大人も子どもも一緒。そして、どうやらワンちゃんも同じようです。「かわいすぎる！」と話題となっているのは、hanachan_1111さんがInstagramに投稿した豆柴姉妹はなちゃんとまるちゃんの映像。とびきり幸せそうな2匹の表情に2.8万いいねと200件以