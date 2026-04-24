全日本空輸株式会社（ANA）は、国内航空券と宿泊がセットになった「国内ツアータイムセール」を4月23日（木）から4月30日（木）まで開催している。 航空券と宿泊を組み合わせたダイナミックパッケージがお得になるキャンペーン。対象となる出発期間は6月1日（月）から9月30日（水）までとなっており、夏休みの旅行なども対象に含まれる。 今月のタイムセールにおける主なポイントとして、夏