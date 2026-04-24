マッシュフードラボが運営する「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は4月24日〜5月28日、カラフルなサングラスをかけたベアが主役の期間限定フェア“SUNNY SIDE BEAR”を開催します。■“SUNNY SIDE BEAR” ‐ クレープ1種とフロート5種を用意ピケカフェに、カラフルなサングラスをかけたベアと楽しむフェアメニュー“SUNNY SIDE BEAR”が登場。夏を待ちわびてプールサイドで日焼けを楽しんでいるティージェラートでで