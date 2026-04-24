韓国ソウルの市場で死者1人含む死傷者12人を出す事故を起こした70代の高齢ドライバーに、一審で禁錮刑の執行猶予を言い渡された。【画像】韓国マラソン大会で選手が乗用車に追突され重傷…運転手は70代4月23日、法曹界によると、ソウル南部地裁・刑事5単独（ソ・ジウォン部長判事）は、交通事故処理特例法上の致死・致傷の容疑に問われた76歳男の判決公判で、禁錮2年、執行猶予3年を言い渡した。男は2024年12月31日、ソウル陽川区