開催：2026.4.24 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 6 - 1 [パイレーツ] MLBの試合が24日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとパイレーツが対戦した。 レンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロム、対するパイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラーで試合は開始した。 3回裏、6番 エバン・カー