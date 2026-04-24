ピーチ・ジョンは4月15日、シリーズ累計売上392万枚を突破※1した大人気「ナイスバディブラ」のカップを使用したスイムウェアシリーズ「ナイスバディ水着」の新作を、PEACH JOHN公式通販サイトおよび一部店舗にて発売しました。※1 2019年1月〜2024年3月（ショーツを含む）■ロマンティックなデザインのスイムウェアやラッシュガード、帽子も同シリーズは、ファッション水着国内トップシェアのスイムウェアブランド「San-ai Resort