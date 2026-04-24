誰にでも、心に残る大切な1台があるはず。 このコーナーでは、皆さんの思い出に残っているカメラのお話を募集します。初めて買ったカメラ、印象的なシーンを撮ったカメラなど、心の中にある大事なカメラの話を聞かせてください。 投稿者 南寛人さん 製品名 キヤノン EOS 5D Mark III 使用期間 2026年1月4日～現在まで 印象に残っていること 私は現在東京の高校に通っており、