昨年話題を呼んだエリクシールの高機能エイジングケア化粧水を使っている最中、またもや新作が登場しました。前作を使い切る前に飛びついたのは、資生堂を代表するブライトニング成分をW配合しているから。肌荒れケア・透明感・ハリへのアプローチを1本でまかなえる、ブライトニング特化型がミドルプライスで手に入るなんてあまりに優秀すぎやしませんか？このマルチケアぶり、ブライトニングの攻防に慎重派の敏感肌でも使い続けた