「BCNランキング」2026年4月13日〜19日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位FMV Note A A53-K3 ブライトブラックFMVA53K3BA（富士通）2位FMV Note A A53-K3 ファインシルバーFMVA53K3SA（富士通）3位MacBook Neo 256GB ブラッシュMHFH4J/A（アップル）4位MacBook Neo 256GB シトラスMHFD4J/A（アップル）5位LAVIE N16 ネイビーブルーN1635/KAL（NEC）6位FMV Note U U59