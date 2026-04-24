日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は現地４月23日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１第４節で、名門アンデルレヒトと対戦。２−０でプレーオフ初勝利を収めた。この試合で決勝点を決めたのが、アンデルレヒトからレンタル中の後藤だった。75分、右サイドから伊藤涼太郎が送り込んだクロスに右足を伸ばして合わせ、ゴールにねじ込んだのだ。約２か月ぶりの一撃に喜びを爆発させた。リスペクトに欠ける