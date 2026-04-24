北は北海道から南は鹿児島県まで、日本各地の“道の駅”グルメや特産品を集めたイベントが、大阪・梅田で開催されました。4月17日（金）から19日（日）までの3日間で開催された『みちる旅マルシェ2026』。全国の道の駅周辺に宿泊施設を展開し、地域の魅力発信に取り組む「フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト」の一環で行われているもので、今年で2回目の開催となりました。会場となった梅田スカイビル1