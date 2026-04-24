パイレーツのオニール・クルーズ外野手は22日（日本時間23日）、敵地グローブライフ・フィールドでのレンジャーズ戦に「1番中堅」で先発出場。1点リードの最終回に、ダメ押しの7号3ランを放って勝利に貢献した。試合を決定付ける右翼線への一発は、ファウルポールの頂点に着弾する実況席大興奮のミラクルアーチとなった。 ■米メディアが続々報道 この試合「1番中堅」