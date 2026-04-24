日経225先物は11時30分時点、前日比240円高の5万9380円（+0.40％）前後で推移。寄り付きは5万9220円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万8985円）にサヤ寄せすることなく、買いが先行して始まった。直後に5万9160円まで上げ幅を縮めたが、その後はロング優勢の流れのなかで、中盤にかけて5万9760円まで買われる場面もみられた。ただ、中盤以降は膠着感が強まり、5万9400円～5万9600円辺りでの保ち合いを継続している。