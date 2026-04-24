ジャフコグループ [東証Ｐ] が4月24日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期連結比55.3％減の59億円に大きく落ち込んだ。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常損益(非連結)は1.3億円の赤字(前年同期連結は10.2億円の黒字)に転落したが、売上営業利益率は前年同期の31.2％→43.3％に大幅上昇した。 ※26年3月期から非連結決算に移行